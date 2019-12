Les meilleurs moments de Dougie Hamilton

RALEIGH, Caroline du Nord | Dougie Hamilton a toujours eu l’étiquette d’un futur défenseur étoile dans la LNH. Choix de premier tour, neuvième au total, des Bruins de Boston en 2011, le géant de 6 pi et 6 po n’a pas connu une longue carrière au Massachusetts.

Malgré une saison de 42 points (10 buts, 32 aides) à sa troisième saison avec les Bruins et même s’il n’avait que 21 ans, Hamilton a changé d’adresse pour une première fois le 26 juin 2015. Dans le siège de directeur général des Bruins depuis seulement un mois à cette époque, Don Sweeney l’a échangé aux Flames de Calgary contre un choix de premier tour et deux sélections de deuxième ronde en 2015.

Les Bruins ont repêché les attaquants Zachary Senyshyn, Jakob Forsbacka-Karlsson et le défenseur Jérémy Lauzon. Si les Bruins avaient opté pour Matthew Barzal, Kyle Connor ou Thomas Chabot à la place de Senyshyn avec le 15e choix au total, on parlerait d’un très bon coup de Sweeney. Mais ce n’est pas le cas.

Autre transaction

À Calgary, Hamilton a encore une fois joué trois saisons avant de connaître un sort identique. Après une autre bonne saison de 44 points (17 buts, 27 passes), il a fait ses valises pour Raleigh dans une grosse transaction impliquant cinq joueurs. Hamilton, Micheal Ferland et Adam Fox ont quitté les Flames pour les Hurricanes, alors qu’Elias Lindholm et Noah Hanifin ont pris le chemin inverse.

En Caroline du Nord depuis la saison dernière, Hamilton pourrait enfin s’établir pour une plus longue période au sein de la même organisation. Après une première saison de 18 buts et 39 points, le géant défenseur de 229 lb produit à son meilleur rythme depuis ses débuts dans la LNH avec 36 points (13 buts, 23 passes) après seulement 39 matchs.

Heureux en Caroline

« Il y a toujours des situations différentes. J’ai déjà vécu deux transactions et je ne peux pas prédire ce qui arrivera », a rappelé Hamilton en entrevue au Journal. Mais je me sens bien en Caroline, j’ai du plaisir avec les Hurricanes et j’aime mon rôle au sein de l’équipe. »

« J’ai encore plus d’opportunités. Je dirais que c’est la plus grande différence, a poursuivi le défenseur de 26 ans. Je suis utilisé à toutes les sauces et je passe plus de 23 minutes sur la glace. J’ai un rôle au sein de la première vague en supériorité numérique, je me retrouve aussi sur la patinoire dans la dernière minute pour protéger une avance d’un but et j’obtiens des présences en infériorité numérique. »

Au quatrième rang des défenseurs de la LNH avec ses 36 points, Hamilton est encore mieux positionné dans une autre catégorie de statistiques, celle des plus et moins. Il domine la LNH à ce chapitre avec un dossier de +29, à égalité avec Ryan Graves, de l’Avalanche du Colorado.

Dans le vestiaire des « Canes », Jordan Staal et Rod Brind’Amour ont rapidement regardé en direction de cette statistique.

« Nous connaissions tous ses talents de marqueur pour un défenseur, il a un tir canon de la pointe. Mais il montre aussi ses talents défensifs, a dit Staal. Il a un bon partenaire avec Jaccob Slavin pour apprendre à mieux défendre dans son territoire. »

« Il a vraiment trouvé sa niche ici, a renchéri l’entraîneur Brind’Amour. Je remarque une grande amélioration dans son jeu depuis son arrivée l’an dernier en Caroline. Il a toujours eu un instinct pour le jeu offensif, mais il comprend maintenant que ça prend plus que ça. Il doit être aussi bon sans la rondelle. »