L’Océanic tentera de se relancer face aux Tigres

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski tentera de renouer avec la victoire après deux défaites à domicile le week-end dernier en rendant visite aux Tigres de Victoriaville ce mardi, une équipe qui a gagné ses cinq dernières rencontres.

«Nous avons eu une bonne rencontre avec les gars, une bonne séance vidéo et un court, mais très bon entraînement sur la glace. La période des Fêtes une période de turbulence pour les joueurs. Des équipes qui ont fait peu de changements comme l’Armada parviennent à aller chercher des gros gains. Hier (dimanche), nous perdions trop de batailles à un contre un. C’était trop facile pour l’adversaire d’avoir la rondelle et ce n’est pas dans nos habitudes», a mentionné l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, au terme de l’entraînement matinal de lundi.

Le pilote de la formation rimouskoise s’attend à une bonne opposition des Tigres, une équipe qui vend toujours chèrement sa peau à domicile. «Ils viennent de gagner deux gros matchs contre Shawinigan en jouant avec beaucoup d’intensité. L’ajout de Kalmikov (du Cap-Breton) leur donne deux bonnes lignes d’attaque», a-t-il analysé. Kalmikov a obtenu trois points à ses deux premiers matchs avec les Tigres.

Invité à commenter la performance de ses nouvelles acquisitions Nicolas Guay, Andrew Coxhead, Olivier Bourret, Walter Flower et Justin Blanchette après deux matchs, Serge Beausoleil est demeuré vague. «Des performances inégales. Certains ont bien fait, d’autres doivent améliorer leur jeu. Je n’irai pas plus loin, car certains sont à l’essai. Par contre, il est certain que Flower et Guay représentent des valeurs sûres pour nous». Après le match de dimanche, l’instructeur avait louangé le travail de Coxhead.

Nombreux absents

Les absents sont toujours nombreux dans le camp de l’Océanic, mais les nouvelles sont bonnes dans la plupart des cas. Il ne reste plus qu’une semaine avant que le défenseur Anthony D’Amours puisse revenir au jeu à la suite d’une mononucléose. Le cas du gardien numéro un Colten Ellis est aussi évalué à une semaine, lui qui est absent depuis novembre en raison d’une opération. L’attaquant Dmitri Zavgorodniy patinait à fond de train lundi à l’entraînement. «Il doit reprendre de la force avant de penser à un retour, mais c’est encourageant», a indiqué Serge Beausoleil. Il devrait revenir au jeu en janvier.

Les nouvelles sont également bonnes pour le capitaine Alexis Lafrenière blessé samedi dernier au championnat mondial de hockey junior. Adam Raska est aussi au championnat mondial junior avec la République tchèque. Avec tous les absents, Alexis Brisson, des Grenadiers de Châteauguay, fera le voyage dans les Bois-Francs.