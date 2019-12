Max Domi: un fait d’armes inédit

L’attaquant Max Domi a réalisé une première dans la riche histoire du Canadien de Montréal, lui qui a marqué dans un cinquième match consécutif, dimanche.

Le numéro 13 a touché la cible durant la défaite de 6 à 5 aux mains des Panthers de la Floride et est devenu le premier porte-couleurs du Tricolore à compter au moins une fois lors de cinq duels à l’étranger d’affilée. Il s’est exécuté face aux Flames de Calgary, aux Oilers d’Edmonton et aux Jets de Winnipeg avant la pause de Noël. Le joueur d’avant a récidivé aux dépens du Lightning de Tampa Bay et des Panthers le weekend dernier.

Le record de concession pour le nombre de parties à l’extérieur consécutives avec au moins un but était de quatre. Jean Béliveau (du 15 au 26 novembre 1959), Yvan Cournoyer (du 16 au 23 octobre 1968), Guy Lafleur (du 13 au 20 mars 1978) et Andrei Kostitsyn (du 13 au 19 février 2009) en avaient été les auteurs.

Par ailleurs, la séquence de cinq rencontres avec un but de Domi est la plus longue actuellement en cours dans la Ligue nationale. Le dernier hockeyeur du Canadien qui avait fait bouger les cordages dans cinq duels de suite était Max Pacioretty (du 2 au 15 janvier 2015).