Mes trois souhaits pour l’année 2020

À l’orée d’une nouvelle année, il est temps de formuler nos souhaits les plus chers.

J’en profite donc, dans ma dernière chronique de l’année, pour vous présenter trois des miens.

Libre-échange

Le commerce international a connu son lot de défis cette année. Du Brexit inachevé aux sautes d’humeur de Donald Trump, en passant par l’arrestation de Meng Wanzhou. Clairement, 2020 s’amorce sur fond d’incertitude.

Souhaitons d’abord une ratification rapide du nouvel ALÉNA par la Chambre des communes. L’accord est perfectible, mais demeure notre meilleure option pour l’instant. Il faut saisir l’occasion, tout en continuant de nous battre pour notre industrie de l’aluminium qui a fait les frais de cette négociation.

On souhaite ensuite que le Canada durcisse le ton face à la Chine, qui détient deux citoyens canadiens. Nos relations commerciales doivent aussi refléter nos valeurs de justice et de démocratie.

Données personnelles

Nos données personnelles sont des actifs de grande valeur pour les grandes entreprises du web... mais aussi pour les criminels. À ce titre, 2019 fut une année noire pour les consommateurs. La palme revient à Desjardins, qui a laissé sortir les données de tous ses membres.

J’aurais aimé voir Guy Cormier s’excuser de bonne foi. Desjardins a plutôt joué la carte de la victime, où un mouvement « Je suis Desjardins » s’est même déployé. La plus grande institution financière du Québec a ensuite comparu en commission parlementaire, disant refuser de porter le « bonnet d’âne » pour toute l’industrie.

J’ai eu la chance de discuter avec un dirigeant haut placé d’une banque américaine. Celui-ci se dit, dans son institution, incapable de réunir autant de renseignements personnels que l’employé subalterne de Desjardins... qui a gentiment mis le tout sur une clé USB.

Une telle fuite de données aurait-elle pu survenir ailleurs ? Peut-être. Souhaitons néanmoins que la protection des données personnelles soit à l’avant-plan dès l’an prochain. Elles sont notre nouvel ADN et méritent d’être prises au sérieux.

De l’humilité à Québec

Le gouvernement Legault caracole en tête des sondages, ce qui lui donne droit à l’erreur. Mais les bévues se sont multipliées en 2019.

On se souviendra d’abord de la loi 34 sur les tarifs d’électricité, qui laissera des traces dans nos portefeuilles des années durant. Le gouvernement nous soutirera subtilement près d’un demi-milliard de dollars sur 5 ans.

2019 fut l’année où le Québec a accueilli son plus grand nombre d’étrangers depuis 1976... tout en maintenant le nombre « officiel » d’immigrants à son plus bas. L’année où le ministre de l’Économie aura tenté d’intimider, ouvertement, une institution financière et certains de ses administrateurs. Où le coût des maternelles 4 ans a explosé.

Nos émissions de gaz à effet de serre ont aussi augmenté. Pendant ce temps, le ministre de l’Environnement n’a pas cru bon de respecter sa propre loi et de déposer à temps le plan stratégique pour le Fonds vert.

On peut honnêtement souhaiter un influx d’humilité à ce jeune gouvernement. Et une année extraordinaire à vous tous, chers lecteurs !