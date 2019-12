Se faufiler au Match des étoiles

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé les joueurs qui représenteront chacune des divisions au Match des étoiles, les 24 et 25 janvier prochain, à St. Louis, mais certains joueurs pourraient encore se tailler une place au sein d’une formation.

La LNH a dévoilé les 31 joueurs, un par équipe, qui seront éligibles au vote des amateurs afin de devenir la sélection ultime de sa division.

Max Domi est le joueur qui assumera ce rôle pour le Canadien de Montréal. L’attaquant compte 29 points à sa fiche depuis le début de la saison. Le choix de première ronde (12e au total) des Coyotes de l’Arizona en 2013 pourrait ainsi rejoindre son coéquipier Shea Weber, qui fait déjà partie des représentants de la division Atlantique.

Il devra cependant recevoir plus de votes que Patrice Bergeron (Bruins de Boston), Rasmus Dahlin (Sabres de Buffalo), Dylan Larkin (Red Wings de Detroit), Aleksander Barkov (Panthers de la Floride), Jean-Gabriel Pageau (Sénateurs d’Ottawa), Steven Stamkos (Lightning de Tampa Bay) et Mitch Marner (Maple Leafs de Toronto).

Le Québécois David Perron aimerait pour sa part rejoindre ses coéquipiers des Blues de St. Louis Ryan O’Reilly, Alex Pietrangelo et Jordan Binnington.

«C’est sûr que ce serait un honneur, a écrit Perron sur son fil Twitter. Je ne demande rien de mieux que d’être devant les amateurs des Blues pour cet événement et de pouvoir amener mes enfants.»

Jonathan Toews (Blackhawks de Chicago), Cale Makar (Avalanche du Colorado), Jamie Benn (Stars de Dallas), Ryan Suter (Wild du Minnesota), Matt Duchene (Predators de Nashville) et Patrik Laine (Jets de Winnipeg) sont aussi en lice dans la division Centrale.

L’ancien capitaine du Canadien Max Pacioretty (Golden Knights de Vegas) pourrait lui aussi débarquer à St. Louis pour les festivités. En plus de l’Américain, Quinn Hughes (Canucks de Vancouver), Tomas Hertl (Sharks de San Jose), Drew Doughty (Kings de Los Angeles), Ryan Nugent-Hopkins (Oilers d’Edmonton), Johnny Gaudreau (Flames de Calgary), Clayton Keller (Coyotes de l’Arizona) et Ryan Getzlaf (Ducks d’Anaheim) sont tous éligibles.

Finalement, dans la division Métropolitaine, Teuvo Teravainen (Hurricanes de la Caroline), Nick Foligno (Blue Jackets de Columbus), Nico Hischier (Devils du New Jersey), Brock Nelson (Islanders de New York), Mika Zibanejad (Rangers de New York), Claude Giroux (Flyers de Philadelphie), Kris Letang (Penguins de Pittsburgh) et T.J. Oshie (Capitals de Washington) tenteront d’obtenir le dernier laissez-passer.

Les amateurs pourront voter pour les joueurs qu’ils souhaitent voir au Match des étoiles entre le 1er et le 10 janvier.