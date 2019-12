Une année au «Max»

Sa victoire contre le cancer transcendera toutes celles que Maxence Parrot aura collectionnées durant sa carrière. Pour l’accompagner dans son hymne à la vie, Le Journal l’a choisi sportif québécois de l’année.

« C’est un bel honneur d’être reconnu dans ma propre province. Chaque fois que je pars en voyage, j’ai toujours hâte de revenir au Québec parce que j’aime les gens d’ici. Être nommé athlète de l’année dans ma province veut dire beaucoup pour moi », a réagi Parrot à son retour de Pékin où il a remporté, le 14 décembre, l’épreuve de Big Air de la Coupe du monde.

Un choc

Cette dernière journée de 2019 tranche plus joyeusement avec la même date d’il y a un an pour le planchiste. Le 21 décembre 2018, il encaissait le diagnostic du lymphome de Hodgkin. Ce choc invraisemblable pour un athlète alors âgé de 24 ans, médaillé d’argent 10 mois plus tôt à l’épreuve de slopestyle des Jeux olympiques, allait le soumettre à 12 traitements agressifs et six mois de chimiothérapie.

Photo AFP

Le 24 juillet, Parrot annonçait que son corps s’était débarrassé de toute trace de ce cancer maudit. Sa rémission venait de débuter.

« Je suis une personne plus simple maintenant. J’apprécie la vie encore plus, je ne me casse pas la tête, j’essaie d’avoir le plus de plaisir possible. Je prends aussi plus soin de moi qu’auparavant. Ça fait une différence dans mes performances », dit-il aujourd’hui.

Déjà au travail

À peine sorti du cabinet du médecin qui venait de lui annoncer cette belle nouvelle, il s’est remis à l’entraînement intensif dans l’espoir de remonter vite sur sa planche. À cet exercice aussi, il a réussi.

Le 31 août, moins de trois mois après son dernier traitement, Parrot a remporté la médaille d’or au concours de Big Air des X Games à Oslo, un événement prestigieux impliquant 10 concurrents triés par invitation.

« Je ne suis pas une personne émotive, mais disons que là, je pleure à l’intérieur de moi », nous avait alors avoué « Monsieur Bromont » à sa descente du podium, lors de cette journée chargée d’émotions à laquelle a assisté Le Journal.

« Avec la maladie, j’ai eu beaucoup de rapprochements avec ma famille. Autant c’est quelque chose qu’on ne souhaite à personne, autant ça m’a procuré de beaux moments aussi. Avoir réussi à remonter la pente aussi rapidement et gagner aux XGames, c’est quelque chose dont je vais me rappeler toute ma vie », partage-t-il avec le recul.

« Le temps va réparer les choses »

Cette parenthèse dans son parcours nous a fait oublier les espoirs de médailles pour le Canada qu’incarne Parrot en vue des Jeux olympiques de 2022 et 2026. On pourrait également le voir briller à nouveau sur la tribune largement exposée des XGames à Aspen au Colorado, du 23 au 26 janvier.

« Ça a été une nouvelle choquante et c’est normal que les médias aient mis l’emphase là-dessus, mais j’ai eu un retour assez fort avec mes médailles d’or aux XGames et à Pékin. Ça fait deux compétitions de suite que je gagne. Je me sens encore plus fort qu’avant et ça fait une différence dans mes performances. Le temps va réparer les choses. Ce que j’ai vécu est quand même encore frais et c’est normal que les médias en parlent encore, mais je pense que l’intérêt va éventuellement porter beaucoup plus sur ma carrière. Enfin, je l’espère ! »

Peut-être, mais les mémoires chérissent les plus grandes victoires.

Maxence Parrot