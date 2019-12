BOUCHER, Rachel Drolet



Madame Rachel Drolet, fille de feu Jules Drolet et de feu Marie-Anna Garneau est décédée le 24 décembre à l'âge de 79 ans au Centre Hospitalier St-Sacrement. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Drolet laisse dans le deuil son époux Siméon Boucher, ses enfants: Johanne (Denis Beaupré) et Martine (Christian Germain); ses petits-enfants: Laurence Beaupré (Jean- Raphaël Dion-Tessier), Vincent Boucher (Dana-Maude Robichaud) et Claude Beaupré (Michael Hartmann); ses petits-enfants: Léa, Olivier et Élois; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Monique Drolet (Laurent Gauvin), Raymond Drolet (Cécile Lachance), Jean-Louis Drolet (feu Georgette Moisan), Loraine Drolet (feu Conrad Fortin), feu Claude Boucher (Charlotte Carpentier), feu Jean-Guy Boucher (Gemma Cantin), Margo Boucher (Jacques Gauvin) et feu Lise Boucher (feu Robert Jackson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel ainsi que les équipes médicales de la clinique d'oncologie du Centre Hospitalier de l'Enfant-Jésus, de l'unité des soins Palliatifs du Centre Hospitalier St-Sacrement ainsi que la Clinique Médicale de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour leur professionnalisme, soutien et les bons soins prodigués. Madame Drolet ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 12h sous la direction de laLes cendres seront inhumées à une date ultérieure. En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca seraient grandement appréciés. Les formulaires seront disponibles à l'église.