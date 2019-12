OUELLET, Monique Bélanger



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 24 décembre 2019, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée à l'âge de 83 ans et 8 mois, dame Monique Bélanger épouse de feu monsieur Joseph Ouellet. Elle était la fille de feu Napoléon Bélanger et de feu Yvonne Landry. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au:le vendredi 3 janvier de 19 h à 22 h et samedi de 9 h à 10 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jean-Yves Morin), Claude, Diane (Jean-Guy Ouellet), Sylvie (Richard St-Amant), Alain (Chantal Bonenfant), Brigitte (Sylvain Dorion), André (Sonia Leblanc); ses petits-enfants : Sylvain, Karine, Marc-André, Simon, David, Michaël, Jérémi, Pierre-Olivier, Léa; ses arrière-petits-enfants Hélène et Joseph. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Réjeanne (feu Gérard Kirouac), feu Réal (Carmen Guerette (feu Rosaire Lemieux)), Jean-Denis (feu Rollande Anctil, Denise Bois), feu Camil (feu Raymonde Anctil), feu Rolland (feu Lise Verreault), feu Yvon (Yvette St-Laurent), feu Yvonne, Gérald (Laurette Dionne), André (feu Gisèle Croteau, Carole Morinville), Marcel (Céline Gagnon), Bertrand (Colette Hudon), Raymond (Gisèle Dionne), Alain (Alvine Harton), Suzanne (Maurice Roy) et de la famille Ouellet, elle était également la belle-soeur de: feu Louis-Napoléon, feu Eugénie (feu Léo Thériault), feu Marie-Marthe (feu Aurèle Lavoie), feu Philippe (feu Jeanne-D'Arc Dionne), feu Augustine, feu Lucienne (feu Gérard Courcy), feu Alphonse (Yvette Desjardins), Hélène (Yvon Tremblay), feu Arsène (feu Marianne Gagné), Lucien (feu Gisèle Gagné), Cécile (Roméo Dionne). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie son médecin le Dr Jean Hudon, le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et celui des soins à domicile du CLSC de La Pocatière pour leur accompagnement et pour les bons soins prodigués.