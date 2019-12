PELCHAT, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 décembre 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Daniel Pelchat. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil ses enfants: Audrey (Ian Poulin) et Dérek (Sabrina Dubois); sa petite-fille Mélianne Poulin; ses parents : monsieur Odilon Pelchat et madame Pierrette Dion; la mère de ses enfants Lynda Leblond; son frère Jacques Pelchat (Lucie Pomerleau); sa nièce Lorie-Anne Pelchat; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 3 janvier de 19h à 21h et le samedi 4 janvier à compter de 9h.. L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière de Saint-Isidore.