POULIOT LAPOINTE, Noëlla



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes à Québec, le 17 décembre 2019, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Noëlla Pouliot, épouse de feu monsieur Gilles Lapointe, fille de feu madame Jeanne Lapointe et de feu monsieur Napoléon Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs Denise (feu Claude Delisle), Suzanne (feu André Létourneau) et Ghyslaine (feu Robert Girard); sa belle-sœur Aline et son beau-frère Yvan Ratté ; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), téléphone : 418-691-0766, site web : www.fondationfais.org . Des formulaires seront disponibles sur place.