5 films et séries qui feront ressortir l’enquêteur en vous

En collaboration avec



Nombreux sont les spectateurs qui, devant un film ou une série policière, fabulent leurs théories sur le coupable et les dénouements à venir. Vous vous reconnaissez?



Si vous êtes à la recherche de mystères à élucider, sachez que la vidéo sur demande par abonnement (VSDA) est l’un des meilleurs moyens d’y arriver. Club illico rassemble un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs-métrages de haut calibre et de séries télé haletantes. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici une sélection de films et séries disponibles sur la plateforme de visionnement qui plairont assurément à votre Sherlock intérieur. À vous de jouer!



La faille, saison 1 (2019)



Série policière - Mise en ligne le 12 décembre

Cette création exclusive de Club illico nous est offerte par le producteur Charles Lafortune et le réalisateur Patrice Sauvé, le duo derrière Victor Lessard. Le thriller de huit épisodes met en vedette Isabel Richer dans le rôle de Céline, une détective chargée d’enquêter sur des meurtres sordides à Fermont, sur la Côte-Nord.

Tous les habitants de cette petite bourgade coincée derrière un immense mur qui la protège du vent de l’arctique sont des suspects potentiels... même la fille de Céline, Sophie (Maripier Morin). La série au casting en or met également en vedette Élise Guilbault, Marc Messier, Alexandre Landry et Jean-Philippe Perras.

Le jeu de Molly (2017)



Drame policier - Mise en ligne le 26 décembre

Rien n’est plus épatant que la réalité, et ce long-métrage américain tiré d’une histoire vraie en est la preuve. Molly Bloom, une ex-championne de ski en réorientation de carrière, découvre le fabuleux (et dangereux) monde du poker. Très vite, elle monte ses propres cercles de jeu, propulsés par les stars hollywoodiennes, les milliardaires et les sportifs de renom. Malheureusement, son succès attire également le crime organisé... et le FBI. Comment se terminera la partie?

Cette première réalisation du scénariste Aaron Sorkin, qui nous a offert des biographies déconcertantes comme The Social Network et Steve Jobs, lui a valu des nominations aux Golden Globes, aux Oscars et aux BAFTA Awards.





Détox : infiltration chez les imposteurs de la gestion de poids (2018)





Reportage - Mise en ligne le 5 décembre

Le bureau d’enquête du Journal de Montréal frappe encore avec ce reportage ahurissant qui lève le voile sur les étranges rouages de l’industrie de l’amaigrissement. Sous le couvert de l’anonymat, la journaliste Marie-Christine Noël va à la rencontre de gourous de la gestion de poids.

Parallèlement à ces rencontres à caméra cachée, des experts nous donnent l’heure juste quant à ces pratiques « miracles » qui ne le sont pas réellement... et leurs dangers pour la santé.



Tout l’argent du monde (2017)



Thriller - Mise en ligne le 26 décembre

Encore une histoire vraie? Pourquoi pas. Ce long-métrage du légendaire Ridley Scott (Blade Runner) brosse un portrait acide de l’univers des milliardaires américains.

Lorsque le petit-fils du richissime J. Paul Getty (Christopher Plummer) est kidnappé, l’homme le plus riche et le plus avare du monde ne peut se résoudre à verser la rançon demandée. La mère du disparu, Gail (Michelle Williams), se livre alors à une lutte sans merci contre les ravisseurs de son fils. Pour l’anecdote, Plummer remplaçait ici l’acteur Kevin Spacey, retiré du projet en raison de ses démêlés avec la justice.



Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017)



Comédie fantastique - Mise en ligne le 5 décembre

Les aventuriers en herbe adoreront la suite de l’intemporel Jumanji de 1995! XXIe siècle oblige, le jeu de table s’est transformé en jeu vidéo. Lorsque quatre ados que tout sépare (on sent le clin d’oeil au Breakfast Club) tombent sur la console, ils sont aspirés dans le jeu... et métamorphosés en de drôles d’avatars. Pour s’en sortir, ils devront terminer la partie coûte que coûte. Les paysages magnifiques du Jumanji actuel sont ceux de Honolulu, à Hawaï!



Vous avez résolu tous les dossiers? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.