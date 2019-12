BOULANGER, Léo



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 27 décembre 2019 à l'âge de 91 ans est décédé M. Léo Boulanger, époux de feu Jeanne-Aimée Boulet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 3 janvier de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.et de là au cimetière de Montmagny. Il était le père de: Lionel, André, Lise (Pierre Fournier), Réjean (Lise Boulay), Mario (Francine Bourgault), feu Jean (Nathalie Lizotte), Patrice (Gaétan Lefrançois), France (Réal Delagrave), Francine (Guy Gaudreau); le grand-père de: Mélanie et Annick Fournier, Pascal, Sébastien et Nicolas Boulanger, Émilie Chabot-Boulanger, Marie-Pier et Stéphanie Delagrave, Éric B. Gaudreau, Tania Boulanger; ses arrière- petits-enfants: Alexis, Justine et Antoine, Ely et Jeanne. Il était le frère de: feu Patrice, feu Marcel (feu Thérèse Coulombe), Jeannine (Léo Coulombe), Gilles (Antoinette Robin), feu Robert, Rachelle, Odette (Guy Cloutier); de la famille Boulet, il était le beau-frère de: feu Simone (feu Charles Edges), feu Germaine (feu René Brouillette), Gilberte (feu Raoul Piché), feu Gérard (Simone Boulet), feu Marie (feu Marcel Létourneau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie spécialement le Dr Raymond Fortin pour les bons soins apportés et son amitié tout au long de ces années, ainsi qu'à tout le personnel de la Maison d'Hélène pour les bons soins et le soutien apportés à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.