LAMBERT, Julienne Boucher



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 28 décembre 2019, â l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Julienne Boucher, épouse de feu monsieur Richard Lambert. Elle était la fille de feu Joseph Boucher et de feu Yvonne Gingras. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette, Josée (Jacques Roberge), Guylaine (Pierre Lyonnais); ses petits- enfants: Julie Lambert, Maxime Langlois (Marijo Labrecque), Marie-Christine Harvey (Yan Badeaux), Véronique Trudel, Karine Roberge (Dany Chartier), Guillaume Simoneau (Audrey Gagnon), Samuel Simoneau, Samuel Lyonnais (Annick Chartrand) et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Simone (Jacques Trudel), feu Albert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 3 janvier 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. https://fhdl.ca/.