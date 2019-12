DEMERS, Frère Eugène

(frère Gabriel-Marie), S.C



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 28 décembre 2019, est décédé le frère Eugène Demers (frère Gabriel-Marie) de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Il était âgé de 93 ans et neuf mois dont 76 ans de vie religieuse Il a exercé son apostolat en Océanie pendant plusieurs années.Les membres de la communauté recevront les condoléances au 1400, route de l'Aéroport, Québec QC G2G 1G6. Le jeudi 2 janvier de 19h30 à 21 h, et, à compter de 9 h jusqu'àLe frère Eugène Demers sera inhumé dans le cimetière communautaire de Québec. Outre les membres de sa communauté, le frère Eugène Demers laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marie-Reine (feu Alphonse Dubé et feu Hervé Turcotte), Béatrice (s.a.s.v.), Thérèse (s.a.s.v), André (feu Claudette Tremblay), Marcel (Paula Poulin) et Henri (feu Françoise St-Louis et son amie Louise Ouellette). L'ont précédé dans la mort ses frères et sœurs: Charles-Édouard décédé en bas âge, Paul-Émile (feu Marguerite Michel), Charles-Édouard, Laurent (feu Mariette Dubé), Carmelle (feu Hervé Roberge), Patrice (S.C.) et Roch (Murielle Luneau). Le frère Eugène laisse également dans le deuil des cousins et cousines et neveux et nièces. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.