GARNEAU, Paul-André



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 25 décembre 2019, à l'âge de 77 ans est décédé monsieur Paul- André Garneau, époux de madame Madeleine Hébert. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances le, à partir de 9 h 30,où les funérailles sans eucharistie auront lieu, sous la direction duMonsieur Garneau laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Chantale (Stéphan Hamelin), Martin (Véronique Tessier) et Jean-François (Cynthia Gallant); ses petits-enfants : Jérémi, Gabriel, Raphaël et Jacob; Emmy, Xavier et Alex; Ellie et Hayden; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Lucie (Réjean Thibault), feu Lucette (Michel Darveau, Claudette), Thérèse (Jean- Marie Marcotte), feu Marcellin (Louisette Tessier), Huguette (Denis Bélanger), Jocelyn (Jacynthe Vallée), Jean-Pierre (Lise Sauvageau), Yvon (Monique St-Onge), Mario (Carole Leduc), Rolland (Judith Duchesneau); Rita Hébert (Roland Frenette), Ghislaine Hébert (Marc Marcotte), Noëlla Hébert (Guy Gauthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca