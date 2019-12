VILLENEUVE, Monique



À l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 25 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Villeneuve, épouse de feu monsieur Vincent Lapointe. Elle était la fille de feu dame Clothilde Perreault et de feu monsieur Aimé Villeneuve. Elle demeurait dans l'arrondissement Charlesbourg.La famille vous accueillera aule vendredi 3 janvier 2020 de 12h30 à 14h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Nathalie Couture), feu Louise (Marin Vézina), Edith (Daniel Lemay); ses petits-enfants: feu Andrée-Anne, Jean-Philippe, feu Nicolas, Marie-Eve et Laurianne Lapointe, Audrey et Catherine Vézina, Pierre-Luc (Typhanie Goutal) et Véronique Lapointe (filleule) (Anthony Simard). Son autre filleule Esther Lapointe. Elle laisse également dans le deuil son frère feu René et sa sœur Jacqueline (Marcel Tremblay); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lapointe: feu Arthur Père Capucin, feu Claude (feu Thérèse Beaupré), Claudia (Jacques Bédard), Gérard (Denise Drouin), feu Hélène (feu Fernand Dombrowski), feu Monique et feu Bernard (Gisèle Paradis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sans oublier Laurette Doiron, Nadia Aubert et Nicole Gagnon. La famille tient à remercier le docteur Richard Lemelin, le personnel du CLSC La Source, (Sophie et Nadia), de même que tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et leur attitude bienveillante. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, des formulaires seront disponibles sur place à cet effet, ainsi qu'à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 tél. :418-683-8666, www.cancer.ca