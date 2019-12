ROY, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Serge Roy époux de madame Carmen Thiboutot. Il demeurait à Ste- Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Roy laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, son fils Martin; les familles Roy, Thiboutot et Bernard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis qui l'ont suivi tout au long de sa vie. Remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec du département des soins intensifs et palliatifs pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 3 janvier 2020 de 13 h à 15 h à laUne cérémonie de la parole suivra. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne de l'Orthopédie, C.P. 1036, Toronto, Ontario, M5K 1P2, https://whenithurtstomove.org/fr/ ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 a/s Hôpital Hôtel-Dieu de Québec.www.fondationduchudequebec.ca. Les formulaires seront disponibles au salon.