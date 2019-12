CÔTÉ-PICARD, Rolande



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 27 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement madame Rolande Côté, épouse de feu monsieur Eddie Picard. Elle était la fille de feu Romuald Côté et de feu Anna Cloutier. Native de l'Ange-Gardien, elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 3 janvier de 19h à 21h30 et le samedi 4 janvier de 9h à 10h au centre commémoratifMadame Côté était la mère de Evelyne; la sœur de: feu Cajetan (feu Marie-Paule Nolin), feu Irène (feu Gérard Lefebvre) et feu Pierre-Célestin (Céline Massé); la belle-sœur de: feu Armand (feu Gilberte Tremblay), feu Anita (feu Aimé Laberge), feu Félixine (feu Omer Godbout), feu Lorette (feu Yvon Frégeau), feu Denise (André Guérin) et Lucille (feu Robert Paradis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à Hélène Mailloux et tous ceux et celles qui ont veillé sur elle dans la dernière partie de sa vie. En mémoire de Rolande, la famille vous invite à faire un don à l'organisme " Au cœur des familles agricoles ", 600 rue Benoit, Saint-Hyacinthe, J2S 1L6. https://acfareseaux.qc.ca/fr/faites-un-don-0 ou à la fondation ou organisme de bienfaisance de votre choix.