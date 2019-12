TÊTU BLOUIN, Thérèse



À son domicile, le 25 décembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Têtu, épouse de feu monsieur Raymond Blouin, fille de feu madame Adéline Têtu et de feu monsieur Arthur Têtu. Elle demeurait à Québec.Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Jean de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Martine (Johanne Charette), Suzanne, Lucie, France, Rémi (Line Giguère); son petit-fils Philippe et son père Bruno Cormier; ses frères et sœurs : feu Lorenzo (feu Imelda Côté), feu Charles (feu Rita Côté), Gilles, feu Jean-Marie (feu Antoinette Paré), feu Françoise (feu Joseph Gravel), Georgette, Monique (feu Raoul Cauchon); ses beaux- frères et belles- sœurs de la famille Blouin : feu Joseph o.m.i., feu Paul-Émile, feu Madeleine (feu Roch Blouin), Lucille (feu Roland Piché), feu Yvan, feu Lucien (feu Jeannine Carbonneau), Léopoldine (Louis Turcotte), feu Paul- Eugène (feu Brigitte Chouinard), feu Jean-Marie, feu Arthur (Georgette Fiset), feu Charles (Gabrielle Bouchard), Colette (feu Lucien Malouin), feu Rodrigue (feu Raymonde Lachance), feu Henri (feu Yolande Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ( 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec) Téléphone: 1-866-343-2262 Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.