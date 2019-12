JUNEAU, Henri



À la Résidence Côté Jardin, le 16 décembre 2019, est décédé à l'âge de 95 ans monsieur Henri Juneau, époux de madame Françoise Dorval. Il était le fils de feu monsieur Théophile Juneau et de feu dame Alma Goulet. Il demeurait à St- Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancessamedi le 4 janvier 2020 de 9h à 11h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Émilien (Nicole Rochon), Denis (Jocelyne Trudel), Monique (Denis Maheux), Solange (André Langlois) et Laurent (Sophie Bélanger); ses petits-enfants: Tommy (Amélie), Pascale (Maxime), William, Marie-Noëlle, Sarah (Hervé), Daverick (Valérie), Pierre-Olivier (Catherine), Étienne (Marjolaine), Julien (Claudine), Alex (Marie), Émilie (Didier) et Jean-Frédéric (Alexandra); ses 14 arrière-petits-enfants et Anne-Marie; sa sœur Rose; ses belle-sœurs: Gemma (feu Pierre Côté) et Rita (feu Léonard Boulanger); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Fabrique de St-Augustin-de-Desmaures. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille tient à remercier le personnel du 4ième étage de la Résidence Côté Jardin, pour leur dévouement ainsi que pour les bons soins prodigués.