RENAUD, Jacqueline Rhéaume



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jacqueline Renaud, épouse de feu monsieur Ludger Rhéaume, fille de feu dame Maria Lefebvre et de feu monsieur Albert Renaud. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Léonce (Line Labbé), Anita (Martial Rhéaume), Camille (Raynald Maheux), Charlotte (Jean-François Daigle), Marcel (Julie Boisvert); ses petits-enfants: son filleul Frédérick Rhéaume (Karine Plante), Yann Rhéaume (Agathe Soucy-Fortin), Emmanuel Rhéaume (Lydia Plante), Mathieu Rhéaume (Anick Beaulieu), Sébastien Rhéaume, Kate Boily (Jean-René Brousseau), Sabrina Boily (Guillaume Pouliot), Dave Gilbert (Yacinthe Blais-Marceau), Tomy Gilbert (Claudie Jacques), Joanie Rhéaume, Francis Rhéaume; ses arrière-petits-enfants : Samantha Joëlle, Audrey-Anne, Léa, Jasmine, Loïc, Nathan, Paul, Samuel, Chloé, Louis, Thomas, Tyler, Mayson; son arrière-arrière-petite-fille: Céleste. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs : Pierrette Renaud, Léo Renaud (Jeannine Maheux), Denise Renaud (Origène Rhéaume) et Jeannine Beaulieu; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume : Lucille Rhéaume (Rodrigue Tremblay), Paulette Bédard, Gaston Beaulieu; son filleul Michel Talbot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Simone, Maurice, Fernande, Gustave, Rita et Ghislaine, ainsi que son beau-frère et ses belles-sœurs : Georgette, Marguerite, Madeleine, Liliane, Lucienne, Aline et Louis-Philippe. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (pour les soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.