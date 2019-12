BHERER, Christian



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 17 décembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Christian Bherer, époux de madame Guylaine Laroche et fils de feu monsieur Rolland Bherer et de feu madame Lucienne Harvey. Monsieur Bherer laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, les enfants de son épouse: Audrey Jolicoeur (Martin Gagnon) et Alexandre Jolicoeur (Mélyjade Côté); les petits-enfants: Alexia, Aurélie, Léa-Rose et Emma; ses frères et sœurs de la famille Bherer: Paul-Albert (Françoise Turgeon), Gilles (Jeanne Veillet), Rita (Raynald Martel), Pauline, Daniel, Suzanne (André Turcotte) et Jean-Yves (Thérèse Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche: Yves (Francine Denis), Vivianne (feu Michel Bédard, Jocelyn Trudel) et Céline (Jocelyn Beaupré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Cerco et à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux. La famille recevra les condoléances à lale samedi 4 janvier 2020 de 9h à 11h. En guise de sympathie, des dons à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint- Raymond (Qc) G3L 1W1 https://www. fsssp.ca/ seraient grandement appréciés. Les formulaires seront disponibles au salon.