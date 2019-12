MAGNAN, Laurent



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 25 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Laurent Magnan. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Danielle Daigle), Hélène (Michel Trudel) et leur mère Marguerite Derose; ses petits-enfants: Kariann Trudel (David Boutin), Manuel Trudel; son arrière-petite-fille Léa Boutin; son amie de cœur Jeannette Gosselin; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Gilles Bélanger), Émilien (Colette Pelchat), Huguette (Jean-Guy Savard); ses belles-sœurs: Margot Charrier (feu René Magnan), Louise Boivin (feu Clément Magnan) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et amis. Il est allé rejoindre ses frères : Jean-Paul (Sylvia Ouellet), Claude, Roger (Annette Drolet) et sa soeur Madeleine. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec,Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.caSite web: www.fondationduchudequebec.org . Des formulaires seront disponibles sur place.