À travers les tempêtes

Réforme de l’industrie du taxi, tempêtes hivernales, saga du F.-A. Gauthier, financement du tramway, 3e lien... En entrevue avec notre Bureau parlementaire, le ministre des Transports, François Bonnardel, est revenu sur le chemin parsemé d’embûches sur lequel il s’est retrouvé après plus d’une décennie passée dans l’opposition.

À l’aube d’une grande transformation

Avec les nombreux chantiers routiers à venir un peu partout et les grands projets de transport en commun qui sont dans les cartons, le Québec est à l’aube « d’une transformation majeure », considère François Bonnardel.

Que ce soit à Montréal avec le REM et le SRB Pie-IX ou à Québec avec le tramway et le 3e lien, partout, le défi est le même.

« On n’a pas le droit d’échouer », a-t-il insisté, en rappelant que « des milliards » de dollars seront investis au cours des 10 à 15 prochaines années. Ces dépenses, considère-t-il, auront un impact sur les habitudes de déplacement des gens pour « les 50, 60 prochaines années ». Si les critères durée, coût et confort sont au rendez-vous, plusieurs oseront alors abandonner leur véhicule, selon lui.

« Je n’ai pas le droit d’échouer, au nom de tous ceux qui vont me remplacer », a répété M. Bonnardel.

2020 sera « cruciale » pour le 3e lien

Même s’il dit avoir « l’obsession » de « vouloir aller plus vite » dans la réalisation des projets qui sont actuellement sur la table, « il y a des limites », reconnaît le ministre des Transports.

N’empêche, il maintient « absolument » l’engagement pris par la Coalition avenir Québec d’effectuer la première pelletée de terre du 3e lien avant la fin du mandat.

2020 sera une année « cruciale » pour le projet de tunnel sous-fluvial à l’est des villes de Québec et de Lévis.

« On va répondre aux sceptiques », assure le ministre. « Ce sera d’expliquer aux gens de Québec, de Lévis et de l’est du Québec la forme de ce tunnel, le nombre de voies, des voies réservées, le coût, les échéanciers, et tout ça. C’est toute cette combinaison qui va être importante à expliquer. »

À ceux qui sont contre ce tunnel, il fera notamment valoir que « dans peut-être 10 ans, il va y avoir juste du véhicule vert » qui y circulera.

Quant à la possibilité du péage, qu’il ne peut écarter avant d’avoir l’appui du fédéral, « ça n’a jamais été dans nos intentions », a indiqué M. Bonnardel.

Pour lui, il aurait été « impensable » que 3,3 G$ de fonds publics soient investis dans un tramway sans assurer une interconnexion à l’est avec un 3e lien qui viendra « boucler la boucle ».

Pour ce qui est de l’interconnexion à l’ouest, ça devra « rentrer dans les 3,3 G$ » déjà prévus pour le tramway, a confirmé son cabinet.

STQ : apprendredes erreurs du passé

Avec plusieurs autres navires qui approchent de leur fin de durée de vie utile, il faudra tirer des leçons de la saga sans fin devant laquelle François Bonnardel s’est retrouvé à cause des avaries du NM F.-A. Gauthier.

« On va apprendre de nos erreurs du passé, on doit apprendre de nos erreurs du passé », a souligné le ministre des Transports.

Cela passera essentiellement par la préparation de plans de relève, ce qui était inexistant à Matane après le démantèlement du Camille-Marcoux, le prédécesseur du F.-A. Gauthier.

« Je suis découragé pour les gens de la Côte-Nord puis de la Gaspésie », avoue M. Bonnardel, qui dit n’avoir d’autre choix que de « vivre avec » la situation.

Depuis l’arrêt du F.-A. Gauthier en décembre 2018, il estime que les responsables de la Société des traversiers du Québec ont tout fait pour offrir une certaine prévisibilité aux usagers, que ce soit avec le service par avion ou par la location et l’achat de navires de remplacement.

Malgré les événements, le ministre des Transports garde espoir en l’avenir du F.-A. Gauthier.

« On a un bateau de 175 M$ que tous les Québécois ont payé, a-t-il rappelé, sans inclure toutes les autres dépenses additionnelles. [...] Après que ça eut coûté si cher, je ne peux pas dire aux Québécois : “je le laisse sur les blocs, puis on va le regarder rouiller après”. Je vais aller au bout de l’histoire. »

Taxis : « On m’a traitéde Hitler ! »

S’il se réjouit aujourd’hui d’avoir adopté une législation unique au monde, la réforme de l’industrie du taxi n’a visiblement pas été une partie de plaisir pour le ministre des Transports, François Bonnardel.

Insultes, menaces, craintes pour ses proches et sa famille : il a eu du mal à trouver le sommeil pendant les quelques mois où les chauffeurs de taxi ont multiplié les protestations aux quatre coins du Québec.

« Je suis capable d’en prendre... Moi, tu m’attaques, je suis élu, je prends la décision, faut que je vive avec ça. Mais, ma blonde, les enfants, ma famille... [...] Tu fais : une seconde ! [...] Et mes employés l’ont trouvé difficile. Quand tu te fais traiter de tous les noms... [...] On m’a traité de Hitler ! »

À un certain moment, la sécurité publique a même décidé de lui ajouter un deuxième, puis un troisième garde du corps.

« Je vous le dis pareil, même si on me dirait de ne pas le dire : mon brunch annuel à Granby, la sécurité me disait : “vous ne le faites pas”. Ça bouillonnait. J’ai dit : “non je le fais, ce n’est pas vrai qu’on va répondre à l’intimidation par rester chez nous et ne pas faire ce à quoi mes militants sont habitués depuis longtemps” », a-t-il raconté.