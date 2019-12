BROUSSEAU, Suzanne Paquet



À l'I.U.C.P.Q. (hôpital Laval), Québec, le 23 décembre 2019, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédée madame Suzanne Paquet, épouse de monsieur Marcel Brousseau. Elle demeurait à Donnacona.La famille recevra les condoléances leà partir de 11 h,, sous la direction duMadame Paquet laisse dans le deuil outre son époux, ses filles : Josée et Guylaine; ses petits cocos : Keven, Cédric, Allen et Jonathan. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Jean-Robert (Laurette Lambert), Louisette (Marcel Lachance), Jacques (Marie-Andrée Bussières), René (Viviane Cayer), Judith et Ghislaine (feu Roméo Germain); feu Madeleine Brousseau (feu Richard Belle-Isle), Jean- Claude (feu Jeannine Branchaud), feu Gisèle et Jacqueline (feu Fernand Gauthier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre- Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org