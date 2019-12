NADEAU, Laurence



Entourée de l'amour des siens, au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 27 décembre 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Laurence Nadeau, épouse de feu monsieur Lionel Ruel et conjointe de feu monsieur Marcel Breton; fille de feu madame Eugénie Therrien et feu monsieur Herménégilde Nadeau. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12 h à 15 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses filles: Christiane (André Bilodeau), Liliane (Donald Ruel), ses petits-enfants: Mélanie Bilodeau (Benoît Martin), Éric Bilodeau (Sandra Gosselin), Laurie Ruel (Mathieu Benoit), Marie-Line Ruel, Renée-Jeanne Ruel (Mathieu Gagnon), ses arrière- petits-enfants: Eliot, Benoit, Louis, Nathan, Catherine, Aurèlie, Emma et Clémence; ses frères et sa sœur: feu Cyrille Nadeau (Jacqueline Carrier), feu Georges-Aimé (feu Louise Jolin), Léo (Thérèse Couture), Robert (feu Marguerite Bélanger, Jeanne D'Arc Couture), Emmanuel (feu Nicole Pelletier, Louisette Veilleux), Thérèse (Raymond Couture), André (Rollande Leblond); sa belle-sœur: Gabrielle Ruel (feu Réal Labrie, feu Roger Pelletier), ainsi que les membres de la famille Breton; neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étages du Centre D'Accueil St- Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre D'Accueil St-Joseph de Lévis 5445 ave St-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9 ou à la Résidence Charles Couillard de St-Charles 20 ave St-Georges St-Charles-de- Bellechasse GOR 2TO. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la