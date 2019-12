Bonne année grand nez!

Ça y est ! Nous y sommes presque encore une fois. Dans quelques heures, nous tournerons la page sur l’année 2019 pour célébrer, du coup, l’arrivée de la nouvelle année. L’heure est au bilan et aux souhaits habituels. Je vous offre personnellement, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de santé de bonheur et de paix afin que 2020 soit une année exceptionnelle à tous les points de vue. Laissez-moi aussi offrir mes plus plates excuses à tous ceux et celles qui m’ont fait parvenir, en cours d’année, des communiqués, photos d’événements et d’anniversaires de mariage qui n’ont pas été publiés dans ma page. Sachez que ce n’était pas de mauvaise foi de ma part, mais plutôt un manque d’espace qui m’a empêché de satisfaire à vos nombreuses demandes. Je prends quelques jours de vacances et je vous retrouve le lundi 13 janvier 2020.

Nouveau Défi

Photo courtoisie

Groupe Structura qui emploie 70 personnes dans ses bureaux de Québec et Sherbrooke a une nouvelle coordonnatrice en la personne de Nancy Pageau. Madame Pageau a fait carrière chez Desjardins pendant près de 14 ans avant de verser dans un atelier de création (La Petite Maison) pendant 7 ans avant d’arriver chez Groupe Structura il y a 3 ans.

Nouvel évêque auxiliaire

Photo courtoisie

Mgr Martin Laliberté (photo), 55 ans, un prêtre des Missions étrangères (p.m.é.) originaire de Charlesbourg, a été ordonné le 29 décembre dernier évêque auxiliaire de l’Église catholique de Québec. Il aura à seconder l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, aux côtés de l’évêque auxiliaire Marc Pelchat. Le nouvel évêque détient un baccalauréat en théologie et un diplôme en pédagogie de l’Université Laval, de même qu’une maîtrise en Sciences de la mission de l’Université Saint-Paul. Son rêve de l’engagement à l’étranger s’est réalisé pendant deux ans en Haïti, et plus tard en Amazonie brésilienne durant 10 ans.

Pour la cause

Photo courtoisie

Les employés(es) de Poka, jeune entreprise de l’avenue Saint-Sacrement à Québec, ont relevé, le 13 décembre dernier, le défi de se faire raser la tête pour une bonne cause, la lutte contre le cancer. L’activité a permis de remettre un chèque de plus de 15 000 $ à Leucan. Tu-Mai Michelle Vu, Maxime Leblanc, Laurent Jalbert-Simard, Julie Dorion Bélanger, Jean-Philippe Matte ont été au centre de l’aventure. Bravo !

Rêve de jeunesse

Photo courtoisie

Lucille Guay, de Lévis, a réalisé récemment un rêve de jeunesse quelques jours avant Noël. Après avoir participé à un concours, elle et neuf autres personnes ont mérité une expérience magasinage privée. Lucille s’est donc retrouvée avec sa fille et ses deux petits-enfants chez Club Jouets après les heures d’ouverture pour cette séance de magasinage incluant un repas et la présence du père Noël. Sur la photo, les enfants des gagnants de la promotion.

Anniversaires

Photo courtoisie

Véronique Cloutier (photo), animatrice (radio-télévision) et comédienne, 45 ans... Paul Gillis, joueur de hockey de la LNH (1982-93 : Nordiques, Blackhawks, Whalers), avec les Nordiques de 1982 à 1991, 56 ans... Val Kilmer, acteur américain (Top Gun, Batman Forever), 60 ans... Sir Anthony Hopkins, acteur de théâtre et de cinéma. Oscar du meilleur acteur en 1992 (Le silence des agneaux), 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 décembre 2018. Al Reinert (photo), 71 ans, journaliste, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2017. Mgr Clément Fecteau, 84 ans, évêque émérite du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dont il a été évêque de 1996 à 2008... 2015. Natalie Cole, 65 ans, chanteuse américaine de 2013... 2012. Richard Labonté, 55 ans, président de l’Association des golfeurs professionnels du Québec (AGP).