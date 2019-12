LABBÉ, Denis



Au Centre d'Hébergement Champlain-de-l'Assomption, Saint-Georges, le 24 décembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Denis Labbé, fils de feu Alfred Labbé et de feu Marie-Ange Cloutier. Il demeurait à Saint-Georges, autrefois de Saint-Frédéric.La famille recevra les condoléances au funérarium du Centre Communautaire, 850, rue Hôtel de Ville, Saint-Frédéric.Vendredi, jour des funérailles, à compter de 13 h. Les funérailles ont été confiées à laIl était le frère de feu Paul (feu Jeanne-d'Arc Lambert), feu Jeanne (feu Henri-Louis Vachon), feu Laurette (Paul-Eugène Perreault), feu Jules-Aimé (Marie- Lagueux), feu Robert (Alice Giguère), Jean-Charles (feu Rolande Lessard), feu Monique (feu Alain Labbé), Marc, feu Gérard-Raymond, feu Françoise (Jean-Denis Poirier), Simone (Damien Cloutier), de sa jumelle feu Denise. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Champlain-de-l'Assomption pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Frédéric).