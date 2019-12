LEMELIN, Lucien



Entouré de l'amour des siens. Au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2019, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé Monsieur Lucien Lemelin, fils de feu madame Marie Remillard et feu monsieur Joseph Lemelin et l'époux de madame Hélène Prévost. Il demeurait à St-Gervais de Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Gervais, au 225, rue principale à St-Gervais, samedi le 4 janvier 2020 de 9 h30 à 10 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Hélène Prévost; ses enfants: Mario (Victoria Hernadez), Solange (Donald Croteau), Sylvie (Sylvain Lemelin), Johanne (Denis Laliberté), ses petits- enfants: Miguël Lemelin, William Lemelin, Jessy Croteau (Laurence Bourassa), Gabriel Croteau; ses frères et sœurs: feu Joseph Lemelin (feu Anna Godbout), feu Angélina (feu Eusèbe Roy), feu Yvonne (feu Angenor Godbout), feu Irène ( feu Paul-Émile Chabot), feu Léopold (Jeanne D'Arc Lacroix), feu Maurice (Jeanne D'Arc Poulin), feu Jean (Jeannine Labbé), Philippe (Julienne Laflamme), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prévost; neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer 190 rue Dorchester bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire