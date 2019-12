PELLETIER LÉVESQUE, Aliette



À l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 14 décembre 2019 à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Aliette Pelletier, épouse de monsieur Raymond Lévesque. Originaire de Saint-Marcel-de-L'Islet, elle était la fille de feu dame Cécile Talbot et de feu monsieur Pierre- Raymond Pelletier. Elle demeurait à Montréal. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Brigitte et Andrée (Jean Morin); ses petits-enfants: Clovis, Olivier et Justin Rondeau, Samuel, Valérie et Jonathan Morin; son neveu Daniel dont elle a pris soin comme son fils. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Michel (Jeannine Talon), Daniel (feu Odette Leblanc - Nicole Mousseau), France (Jean-Guy Thibault), Alain (Jeannette Dancause), Hélène (feu Jean-Yves Lord - Laval Malenfant), Rémi (feu Madeleine Dancause - Lisette Fortin), Fabien (Ursule Gaillardetz); de la famille Lévesque : feu Élisé (feu Adelia Beaulieu), feu Alfred (feu Yvette Duchesne), feu Rose (feu Maurice Gagné), feu Armand, feu Alphonse (feu Louise Landry), feu Adrien (feu Béatrice Duguay), feu Jean-Paul (feu Lise Poulin), feu Arthur (feu Janette Caissy), feu Jeanne (feu Camille Richard), feu Gérard (Linda Daigle), feu Robert (feu Ginette Pelletier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr. Jean Matha ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'Hôpital Notre-Dame pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 11h30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire