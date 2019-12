LAFRENIÈRE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 décembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jacques Lafrenière, conjoint de dame Nicole Latouche. Né à Giffard, le 28 avril 1941, il était le fils de feu dame Edith Métayer et de feu monsieur Maurice Lafrenière. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 9 h à 11 h, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2020. Outre sa conjointe Nicole, monsieur Lafrenière laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas (Sophie Hamel) et Sylvie (Sylvain Lamothe); ses petits-enfants: Coralie, Léo, Myriamme et Heidi; ses frères, ses sœurs: Rollande, Michel (Ghislaine Michaud), Roger (Deborah Lord), Denis (France Landry), Bruno (Nicole Poulin), Édith (Guy Barbeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces. La famille remercie tout le personnel soignant du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur patience et leur professionnalisme. Les funérailles sont sous la direction de