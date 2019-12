BEAUDOIN, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Fernand Beaudoin, époux de feu madame Gemma Gourde. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacqueline, Raynald (Diane Pelchat), feu Mariette, Jean- Claude (Andrée Gagné), Denise (Hugues Tremblay), Rita (Michel Simard) et Estelle (Joseph Zapton); ses petits-enfants: Jean et Mario Choquette, Julie et Frédéric Léveillé, Martine et Rémi Simard; ses frères et soeurs : feu Gemma (feu René Gingras), feu Rolande (feu Joseph Gosselin), feu Cécile (feu Gérard Marquis), feu Roland (Marie-Rose Bernier), Thérèse (feu Joseph Guillemette), Gérard (Jeannine Roy) et Robert (Hélène Genois); son beau-frère Gérard Gourde (Yvette Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Royal Saint-Anselme pour tous les bons soins prodigués ainsi qu'au Dr Richard Beaudoin. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h.