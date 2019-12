DUBÉ, Sylvain



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 21 décembre 2019 à l'âge de 58 ans est décédé monsieur Sylvain Dubé, demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Damase de L'Islet, il était le fils de feu dame Léona Thériault et de Monsieur Raymond Dubé ainsi que le frère de feu Roger. Il laisse dans le deuil outre son père, sa compagne madame Johanne Pelletier, ainsi que les membres des familles Dubé, Thériault et Pelletier, autres parents, amis et collègues de travail chez Amisco de L'Islet, ses confrères pompiers volontaires de Saint-Damase et membres Chevaliers de Colomb. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et au personnel de l'Hôpital pour leur compétence et la grande qualité de leurs soins. Sincère merci également aux premiers répondants qui sont intervenus auprès de Sylvain afin de lui apporter soins et présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, Montréal, (Québec) H2A 1B6 www.diabete.qc.ca ou à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale samedi 4 janvier à compter de 12h.au même endroit. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire