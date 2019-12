PELLERIN, Claire Poitras



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Claire Poitras, épouse de monsieur Maurice Pellerin. Elle était la fille de feu dame Lucia Bernier et de feu monsieur Narcisse Poitras. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice, ses enfants: Sylvie, Serge (Jean-Pierre Dufour), Johanne (Denis Moffet) et Jean (Annie-Claude Jauron); ses petits-enfants: Carl (Joanie), Jean-François (Meggy Lavoie), Catherine, Évelyne et Antoine; ses arrière-petits-enfants: Éli et Éthan; sa sœur Jacqueline; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Pellerin: Denis, Denise, Yvette et Monique. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs et celui du 5e étage de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, Tél.: 418-683-1449.