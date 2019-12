GARANT, Marguerite Leclerc



À la Résidence Aviva, le 20 décembre 2019, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Marguerite Leclerc, épouse de feu monsieur Arthur Garant, fille de feu madame Auréa Lecours et de feu monsieur Lauréat Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Johanne Grégoire), Daniel (Paula Magill), Gilles (Hélène Talbot), France (Michel Marchand) et André (Johanne Dupont); ses petits-enfants : Maxime (Geneviève), Valérie (Martin), Marie-Émilie (Olivier), Alexandra (Jack), Patrick (Julie), Sébastien (Marie-Michelle), Gabriel (Anick), Sophie (Youcef), Isaac (Cynthia), Alexandre (Ploa), Jonathan (Mélyna) et Rebecca; ses arrière-petits-enfants : Emile, Xavier, Olivier, Mégane, Mathis, Amélia, Thomas, Raphaëlle, William, Albert, Rosemary, Adrian et Lyam; sa sœur Thérèse (feu Roland Cantin) et sa belle-sœur Laurette (feu Paul-Émile Leclerc), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, Téléphone : 418 687-6084, Site web :www.michel-sarrazin.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.