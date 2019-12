MORNEAU CHOUINARD

Rose-Aline



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 26 décembre 2019, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédée madame Rose- Aline Morneau épouse de monsieur Hervé Chouinard. Demeurant à Sainte-Perpétue, elle était la fille de feu Marie-Rose Cloutier et de feu Joseph-François Morneau. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Hervé, ses enfants: Christian (Guylaine Nicolas), Francis (Manon Bélanger), Robin, Bruno (Françoise Sanschagrin) et Diane (André Jean); ses petits-enfants: Audrey Chouinard, Nick et Alex Chouinard ainsi que Steven Jean; son arrière-petite-fille Lee-Anna Blanchet. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Paul-Aimé (Jacqueline Leblanc), feu Maurice (Gisèle Renaud), Jacqueline (Jean-Guy Dubé), feu Micheline (feu Marcel Anctil), feu Jean-Guy (Lucienne Leblanc, Michel Chouinard), Michel (feu Agathe Saindon, Francine Dubé) et Jeannine Morneau (Roselyne Couture). Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chouinard, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, au Dr Alexis Carrier, au Dre Lyne Paré et au personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'au personnel et aux bénévoles de la Maison d'Hélène, pour leur profonde humanité, leur présence attentionnée et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 3 janvier à compter de 11h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la