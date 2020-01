Des cartes-cadeaux qui déçoivent à Québec

Des gens qui ont reçu des cartes-cadeaux pendant le temps des Fêtes pourraient bien être déçus lors de leur utilisation.

C’est que les cartes-cadeaux des centres commerciaux Laurier Québec et Place Sainte-Foy ne sont pas acceptées dans tous les magasins de ces deux populaires destinations de magasinage.

Ivanhoé Cambridge, qui détient les deux centres commerciaux, a expliqué à TVA Nouvelles que c'est en raison d’un programme lié au réseau American Express.

«Chaque détaillant est libre de participer ou pas. On invite les gens à consulter la liste des détaillants participants sur le site web ou à s’adresser au service à la clientèle du centre commercial où l’achat a été fait», a indiqué Ivanhoé Cambridge à TVA Nouvelles.

Cette mesure a causé bien des tracas et de la déception au jeune Eliot. Depuis plusieurs années, il reçoit des cartes-cadeaux Ivanhoé Cambridge à Noël pour aller s’acheter ce qu’il désire. Mais pas cette année.

«Ils m'on dit "désolé, on ne prend pas la carte''. Donc, là, j'avais mes produits dans mes mains et j'ai dit "OK." Je suis allé voir mon père et il a dû payer», a raconté l’adolescent de 13 ans à TVA Nouvelles.

La tante d’Eliot, qui lui a acheté ce présent, assure ne jamais avoir été avisée que la carte-cadeau ne pourrait pas être échangée dans tous les magasins des deux centres commerciaux.

À l’avenir, l’adolescent ne demandera pas de cartes-cadeaux à Noël. «Non, tant qu'à faire, je vais préférer avoir de l'argent. Un billet de 100 $ à la place d'une carte-cadeau, parce que ça passe n'importe où», a-t-il assuré.

Environ 30 % des commerces de Laurier Québec et de Place Sainte-Foy n’acceptent pas la carte-cadeau Ivanhoé Cambridge.

Elle peut donc être utilisée dans 122 des 177 commerces de Laurier Québec et 79 boutiques sur 122 de la Place Sainte-Foy. Les consommateurs vont donc essuyer des refus dans une centaine de magasins des deux centres commerciaux.