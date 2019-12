Des spectacles pour célébrer la fin d’années

Dans quelques heures, l’année 2019 ne sera plus qu’un vague souvenir. Question de célébrer le passage à 2020 en grand, plusieurs spectacles sont proposés aux mélomanes, ce soir. Le Journal vous en suggère cinq à Montréal, Brossard et Québec.

Renée Wilkin et Jean-François Bastien au Lion d’Or

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Pour ceux qui souhaitent terminer l’année avec classe, le charmant Cabaret Lion d’Or propose deux spectacles pour le prix d’un. D’abord, à 21 h, Renée Wilkin, que le public a découverte à La Voix en 2014, jouera en compagnie d’un orchestre jazz. Et à 23 h, ce sera au tour de Jean-François Bastien, révélé dans Star Académie 2003 de jouer avec son groupe des succès des années 1960 à aujourd’hui.

► Le réveillon du Nouvel An 2020, dès 21 h, au Cabaret Lion d’Or. Billets à partir de 65 $. cabaretliondor.com.

Loud à Brossard

Photo d'archives, Agence QMI

Après l’année phénoménale qu’il a connue, Loud terminera le tout en beauté à l’Étoile Banque Nationale de Brossard. Après avoir joué au Centre Bell et au Centre Vidéotron, le rappeur voudra sûrement se créer de nouveaux souvenirs avec cette ultime prestation de 2019.

► Loud, 22 h, à l’Étoile Banque Nationale de Brossard. Billets à partir de 44,75 $. letoilebanquenationale.ca.

Bleu Jeans Bleu dans le Vieux-Port

Photo courtoisie, LePetitRusse

Sans conteste l’un des événements incontournables du 31 décembre depuis quelques années, Le Party du Nouvel An, dans le cadre de Montréal en Fêtes, est de retour dans le Vieux-Port. Encore une fois, l’esprit sera festif avec le passage du groupe de l’année au dernier gala de l’ADISQ : Bleu Jeans Bleu. Parions que leur ver d’oreille, Coton ouaté, dégourdira les milliers de festivaliers présents. Animé par Neev, le spectacle mettra aussi en vedette Les Louanges, Bernard Adamus et Heartstreets.

► Le Party du Nouvel An, dès 19 h, dans le Vieux-Port de Montréal. Gratuit. montrealenfetes.com.

Éric Lapointe au Centre Vidéotron

Photo courtoisie

Dire qu’Éric Lapointe voudra oublier l’année 2019 est un euphémisme. Le rockeur a connu un automne difficile en étant accusé de violence conjugale, en plus de quitter son siège de coach à l’émission La Voix, en octobre. Depuis, le chanteur s’est fait discret. Mais son traditionnel party des Fêtes sera de retour, au Centre Vidétron. Comme d’habitude, attendez-vous à ce que Lapointe s’entoure de nombreux amis musiciens pour cette soirée festive.

► Le party des Fêtes à Lapointe, dès 20 h 30, au Centre Vidéotron de Québec. Billets à partir de 65 $. lecentrevideotron.ca.

Haviah Mighty à Québec

Photo courtoisie

Si vous êtes dans la capitale et que vous n’avez pas peur du froid, une autre option s’offre à vous. Dans le cadre du nouveau festival Toboggan, des concerts gratuits se tiendront à la place George-V, qui sera en mode électro, avec la présence de Loud Luxury et Sleepy Tom. La plus récente gagnante du prix Polaris, Haviah Mighty, y sera aussi pour ouvrir la soirée. Et, à la place de l’Assemblée-nationale, on proposera de la musique traditionnelle avec La famille Painchaud, avec 2Frères comme invités spéciaux, et Les tireux d’roches.

► Le Nouvel An, dans le cadre du festival Toboggan, sur la place George-V, à Québec. Gratuit. tobogganfestival.com.