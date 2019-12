FORTIN LABERGE, Lucia



Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 27 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée dame Lucia Fortin, épouse de feu monsieur Martin Laberge. Fille de feu dame Lucia Normand et de feu Capitaine Cyrille Fortin, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses fils: André (feu Claudette Plourde) et Yves (Lisa Langlois); ses petits-enfants: Marc-André (Mireille Boissinotte) et Marie-Claude (Mathieu Bouffard), Gabriel; ses arrière-petites-filles: Sarah-Maude Bélanger et Lauïka Bouffard. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Charles (feu Madeleine Normand; feu Jeannine Deschênes), feu Marcel (Ruth Jean), feu Denis (Denise Drolet), feu Georges (Madeleine St-Pierre), feu Émilia (Mia) (feu Paul Blouin); de la famille Laberge: feu Richard (feu Monique Morin), feu Pierrette (feu Roger Dufour), Marcel (Clémence Dupont). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Aline et Jean-René pour leur présence auprès de Lucia ainsi qu'à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de L'Islet.