BORGIA, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 décembre 2019, aux âges respectifs de 82 ans et 74 ans, sont décédés, entourés de l'amour des leurs, monsieur André Borgia et madame Aurore Perron, mariés depuis 57 ans. Ils ont longtemps demeuré à Rivière-à-Pierre.. L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Borgia et Madame Perron laisse dans le deuil leurs enfants: Manon (Alain) et Donald (Suzy); leurs petits-enfants : Marie-Lou (Jean-Michel), Camille (Alex) et Jessica; la famille Borgia: feu Léo (Cécile), feu Laurette (feu Arthur), feu Thérèse (feu Lucien), feu Raymond (feu Loretta), Pauline (Léopold), feu Paul, feu Jules (Rita), feu Julien (Ghislaine), Yvon (Pauline), René (Marie-Claire), feu Jean-Marc (Suzanne), feu Colette, Lisette (feu André), feu Normand et Reine (Félicien); la famille Perron: feu Edouard (Louisette), feu Léo (feu Gisèle), Jacqueline (feu Henri-Georges), Jean-Marc (Lise), feu Jacques, feu Fernand (Jeanne), feu Jeanine (feu Jacques), Hélène (Jean-Luc), Lise (René), Raymond (Huguette) et feu Paul-Henri (feu Pauline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenus dans les derniers mois. Merci au personnel soignant du 5e étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois Québec (Québec) G1V 0B8 - www.fondation-iucpq.org/. Des formulaires seront disponibles à l'église.