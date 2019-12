GAUDREAU, Jacques



À la Résidence Odette Blanchet de Ste-Perpétue, le 27 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Gaudreau, époux en premières noces de feu dame Monique Morin et en secondes noces de madame Carole Ouellet. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Gaudreau et de feu dame Yvonne Morin. Il demeurait à St-Marcel. La famille recevra les condoléances à l'église de St-Marcel, 58-B, Taché Est, Saint-Marcel (QC) G0R 3R0,, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Gisèle (feu Cyrille Frigault), feu Lorenzo (Angéline Boucher), feu Charles-Henri (Jeannette Dion), feu Georgette (feu Pierre-Paul Caron), feu Roger(Monique Plourde), feu Armand (Thérèse Mercier), Yvon et feu Lina (Gilles Bard); il était le beau-frère de: Pierrette Morin (feu Maurice Pelletier), Marcelle Morin, Conrad Morin (feu Rebecca Talbot), Jean-Noël Morin (Danielle Lussier), Marie-Andrée Morin, Jocelyne Morin (Claude Turgeon), feu Guy Morin (Lise Pelletier), feu Sr Huguette Morin, feu Germain Morin (Marie-Berthe Couillard), feu Yvon Morin (Denise Dancause). Il laisse dans le deuil les membres des familles Morin et Ouellet, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Odette Blanchet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de la Maison d'Hélène de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la