HAMEL, Armande Lemay



Au CHSLD de St-Flavien, le 27 décembre 2019, à l'âge de 98 ans et 6 mois est décédée Mme Armande Lemay, épouse de feu M. René Hamel. Elle était la fille de feu M. Joseph Lemay et de feu Mme Aldiana Bélanger. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belles-filles: Denise (Ghislain Lauzé), Hélène (Jean-Guy- Ferland), feu Claude, Danièle (Jean-François Marcoux), Jocelyn (Guylaine Desilets), feu Lyse (Jean-François Cantin); ses 8 petits-enfants, ainsi que 17 arrière-petits enfants; son frère feu Charles- André Lemay (feu Gertrude Drouin). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Hamel, plusieurs neveux, nièces. La famille tient à remercier le Dre Nancy Shink et le personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire