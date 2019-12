LUSSIER, Madeleine Lamontagne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Madeleine Lamontagne épouse de M. Yvon Lussier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de là au columbarium F.X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses enfants Eric et Judith; ses petits-enfants: Alexandre et Camille; ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Rachel (feu Dr Guy Morin), Carmen (Jules Bédard), Raymonde (Ghislain Harvey), Suzanne (Bernard Montminy), feu Raymond (Gaétane Bernier), feu Yves (Colette Brassard), feu Claire (Jacques Bouchard, Carole Hébert), sa belle-sœur de la famille Lussier: Madeleine (Steve Balke), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Annette (Armand Dubeau), Roger (Liliane Dubois), Jacqueline (Louis Moffet), Imelda, Monique (Claude Hamel). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca