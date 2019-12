Jeu-questionnaire: qu’avez-vous retenu de l’actualité culturelle québécoise en 2019?

MONTRÉAL – Les semaines filent, nous voilà arrivés à la fin de l’année, et on a peut-être déjà oublié ce personnage qui nous avait fait vibrer, cette chanson qui a tant tourné et ce film qui nous avait chavirés il y a tout juste quelques mois.

Qu’avez-vous retenu de l’actualité culturelle québécoise en 2019? Voici un petit test pour sonder vos connaissances. À prendre avec un grain de sel, évidemment!

1- Quelle était la passion du personnage du jeune Eliot (Elijah Patrice-Baudelot) dans «Alerte Amber», et qu’adorait-il manger?

A) Les livres et le chocolat

B) Le hockey et les pogos

C) Les trains et les croquettes de poulet

D) Les avions et le pâté chinois

2- Quel est le titre du dernier film dans lequel a joué Andrée Lachapelle avant son décès, ayant pris l’affiche en septembre et mettant aussi en vedette Rémy Girard et Gilbert Sicotte?

A) «Tu te souviendras de moi»

B) «La dernière fugue»

C) «La passion d’Augustine»

D) «Il pleuvait des oiseaux»

3- Quel long métrage québécois emblématique de la vague de films érotiques du début des années 70, et ayant «déshabillé» Danielle Ouimet, a célébré ses 50 ans en 2019?

A) «Valérie»

B) «L’initiation»

C) «Deux femmes en or»

D) «La pomme, la queue et les pépins»

4- Ils ont joué ensemble dans de nombreux «Bye Bye» et ont révélé sur le plateau des «Enfants de la télé», en début d’année, avoir longtemps été amoureux «sans consommer». De qui s’agit-il?

A) Dominique Michel et René Simard

B) Dominique Michel et Patrice L’Écuyer

C) Dominique Michel et Yves Jacques

D) Véronique Cloutier et Michel Courtemanche

5- «Heille! Fais-tu frette? T’es-tu ben dans ton...»?

A) Pantalon de jogging

B) Coton ouaté

C) Col roulé

D) Veston en velours cordé

6- Quel est le titre du premier spectacle solo de l’humoriste Julien Lacroix, officiellement lancé à l’automne?

A) «Jusqu’ici tout va bien»

B) «Ça arrête pu d’bien aller»

C) «Rien qu’s’une gosse»

D) «Enfant roi»

7- Quel spectacle du Cirque du Soleil a connu une nouvelle vie au printemps dernier, 25 ans après sa création originale?

A) «Corteo»

B) «Luzia»

C) «Axel»

D) «Alegria»

8 – Quel drame voulait éviter le personnage de Florence (Sophie Lorain) en revenant dans le passé, dans la deuxième saison de «Plan B»?

A) Une rupture avec son amoureux

B) La perte de son emploi

C) Le suicide de sa fille

D) Le changement de date de l’Halloween

9 – Dans quelle ville de la Rive-Sud de Montréal Céline Dion avait-elle élu domicile l’été dernier?

A) Candiac

B) Sainte-Julie

C) Verchères

D) Boucherville

10 – Réal Giguère est décédé le 11 février dernier, à l’âge de 85 ans. Dans quelle de ces émissions n’avait-il pas été impliqué en tant qu’auteur ou animateur, au cours de sa carrière?

A) «L’or du temps»

B) «L’or et le papier»

C) «Jeopardy!»

D) «Madame est servie»

11 – Cet auteur a levé le voile, au début décembre, sur les pensées sombres qui l’ont tenaillé il y a une vingtaine d’années. Quelques semaines plus tôt, il lançait son nouveau roman, «Une fille pas trop poussiéreuse». De qui s’agit-il?

A) Matthieu Simard

B) David Goudreault

C) Stéphane Dompierre

D) Jean-Philippe Baril Guérard

12 – Ils (elles) étaient tous en nomination pour l’Olivier de la Découverte de l’année 2019, au Gala Les Olivier, sauf un(e). Lequel ou laquelle?

A) Sam Breton

B) Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

C) Christine Morency

D) Pierre-Luc Pomerleau

13 – Ils (elles) étaient tous en nomination pour le Félix de la Révélation de l’année, au Gala de l’ADISQ, sauf un(e). Lequel ou laquelle?

A) Lou-Adriane Cassidy

B) Jérôme 50

C) Bleu Jeans Bleu

D) Alexandra Stréliski

14 – À quelle chanteuse Laurence Jalbert a-t-elle rendu hommage avec son dernier album, dont le titre commence par «Au pays de...»?

A) Nana Mouskouri

B) Mireille Mathieu

C) Céline Dion

D) France Gall

15 – Cette attraction spectaculaire brillant de milliers de lumières a été inaugurée à Laval en novembre, à l’initiative de Cavalia. Il s’agit de...

A) «Magie scintillante»

B) «Illumination en folie»

C) «Festi - Fantaisie de Lumières»

D) «Illumi – Féérie de Lumières»

16 – Julie Le Breton s’est démarquée dans quelle pièce jouée au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) au printemps dernier, et qui sera reprise en 2020?

A) «Les fées ont soif»

B) «Fleuve»

C) «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé»

D) «Le bizarre incident du chien pendant la nuit»

17 – Quelle comédienne est partie en tournée en tant que chanteuse dans la dernière année, avec le spectacle «Elle était une fois»?

A) Nathalie Coupal

B) Debbie Lynch-White

C) Magalie Lépine-Blondeau

D) Evelyne Brochu

18 – Qui sont les acteurs de la nouvelle mouture de «Broue», lancée l’été dernier et qui continuera de vivre sur scène en 2020?

A) Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier

B) Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin

C) Claude Meunier, Serge Thériault et Marc Messier

D) Normand Brathwaite, Marc Labrèche et Normand Chouinard

19 – Ce comédien de «District 31» et cette comédienne de «L’Échappée» ont confirmé leur séparation cet automne, après une vingtaine d’années de vie commune. De qui s’agit-il?

A) Vincent-Guillaume Otis et Anick Lemay

B) Michel Charette et Charlotte Aubin

C) Hugo Giroux et Sophie Bourgeois

D) Sébastien Delorme et Julie Perreault

20 – Quel film avait été retenu pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international en 2019 (et n’a finalement pas été retenu parmi les neuf demi-finalistes)?

A) «Kuessipan», de Myriam Verreault

B) «Une colonie», de Geneviève Dulude-De Celles

C) «Matthias et Maxime», de Xavier Dolan

D) «Antigone», de Sophie Deraspe

21 – Quelle pièce de Roxane Bruneau a été sacrée Chanson de l’année au dernier Gala de l’ADISQ?

A) «J’pas stressée»

B) «Notre belle démence»

C) «Des p’tits bouts de toi»

D) «Dysphorie»

22 – Quel acteur incarnait le rôle du terrifiant «M», l’amoureux violent de la série «Le monstre»?

A) Mehdi Meskar

B) Mehdi Bousaidan

C) Mehdi Cayenne

D) Jean-François Ruel

23 – Quel est le titre du spectacle du Cirque Éloize articulé autour de l’œuvre de Serge Fiori?

A) «Ensemble Toujours»

B) «Le monde est virtuel»

C) «On a mis quelqu’un au monde»

D) «Seul Ensemble»

24 – Quel est le titre du plus récent album de Corneille, paru en février?

A) «Le bonheur»

B) «Parce qu’on aime»

C) «Parce qu’on vient de loin »

D) «Forever Gentleman»

25 – Pourquoi l’influenceur PO Beaudoin est-il devenu la risée du web en mars dernier, à la suite de la parution d’une vidéo où il apparaissait mécontent dans un taxi?

A) Il insistait pour payer le chauffeur avec une carte de crédit prépayée, même si ce dernier refusait

B) Il avait oublié l’adresse où il souhaitait se rendre

C) Il n’avait pas fait de «story» pendant le trajet

D) Il insistait pour payer le chauffeur avec des cartes-cadeaux, même si ce dernier refusait

Les réponses

1-C // 2- D // 3- A // 4- B // 5- B // 6- A // 7- D // 8- C // 9- B // 10 – B // 11- A // 12- D // 13 – C // 14 – A // 15 – D // 16 – C // 17– B // 18- B // 19- D // 20- D // 21 – C // 22 – A // 23- D // 24- B // 25- A

Le verdict

De 15 à 25 bonnes réponses – Trois micros. Bravo! Vous êtes bien au fait des événements qui se sont produits dans le milieu artistique dans la dernière année. Nos artistes et leurs accomplissements n’ont pas de secrets pour vous. Vous pourriez sans peine devenir journaliste chez «Échos Vedettes» ou à la section des arts du «Journal de Montréal».

De 9 à 15 bonnes réponses – Deux micros. Vous n’avez pas été assidu dans votre suivi de l’actualité culturelle québécoise en 2019, mais vous en connaissez les grandes lignes. Peut-être étiez-vous simplement occupés à récupérer vos données égarées chez Desjardins ou à vous y retrouver entre les multiples changements de date de l’Halloween. Vous ferez mieux l’an prochain!

De 0 à 8 bonnes réponses – Un micro. Meilleure chance la prochaine fois! Vous êtes peut-être tombé sur ce jeu-questionnaire par hasard, ou alors la mémoire vous fait défaut, ou encore la culture n’est pas votre tasse de thé. Vous ne remportez rien, mais heureusement, vous ne perdez rien non plus. De toute façon, l’important n’est pas de gagner, c’est de participer!