Julien déçu, mais réaliste

RALEIGH | Claude Julien restait bien calme après ce troisième revers d’affilée . Il a dressé un bon portrait de la situation actuelle de l’équipe qui se retrouve maintenant au 12e rang dans l’Est avec 42 points (18-16-6).

« On cherche à sortir le maximum de ce qu’on a. On a perdu un autre joueur clé. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne connais pas la situation. Il y a aussi eu un but refusé. Ce n’était pas par un manque d’effort ou de vouloir. Comme j’ai dit, on essaye de sortir le maximum de ce qu’on a, mais on arrive un peu à court. »

Claude Julien

Charlie Lindgren n’a pas signé la victoire au PNC Arena comme il l’avait fait à son premier départ dans la LNH le 7 avril 2016. Mais il a offert une bonne prestation avec 33 arrêts sur 35 tirs.

« J’ai le sentiment que chaque fois que je me suis fait rappeler à Montréal, j’ai montré que je pouvais jouer. Pour moi, c’était un match très important. J’avais plusieurs choses à démontrer. Je sais que je peux le faire. Je veux bien jouer comme je l’ai fait ce soir. J’espère rester ici. J’étais heureux de revenir jouer un match en Caroline. C’est assez fou, mais ça fait pratiquement quatre ans depuis ma première victoire dans la LNH. C’est maintenant un édifice différent avec beaucoup plus d’énergie. »

Charlie Lindgren

Max Domi a marqué l’unique but du CH dans ce revers de 3 à 1. Après le match, l’Ontarien a surtout parlé de son coéquipier, Charlie Lindgren.

« Chuck a très bien joué, il a réalisé de gros arrêts, dont un incroyable contre Aho. En marquant un seul but, nous l’avons laissé à lui-même. Il est un bon coéquipier, il travaille fort dans les entraînements et il reste toujours positif. »

Max Domi

Ryan Poehling a atteint un sommet personnel cette saison avec un temps de jeu de 15 min 52 s. En plus de son but refusé, il a obtenu trois tirs et quatre mises en échec. Avant la blessure à Brendan Gallagher, il jouait à l’aile gauche en compagnie de Jesperi Kotkaniemi et Nick Cousins.

« Oui, j’ai le sentiment que je me dirige dans le bon chemin. Notre trio a joué avec cœur, nous avons travaillé fort en générant des chances de marquer. »