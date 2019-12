La grève officiellement déclenchée à Montréal-Trudeau

En plus des retards et annulations de vols à cause de la météo, les voyageurs de l’aéroport Montréal-Trudeau doivent faire face à un autre impair maintenant que la grève de travailleurs de Swissport a été officiellement déclenchée.

Les travailleurs de l’entreprise approvisionnant en carburant les avions ont effet annoncé un débrayage dès 11h, mardi, étant donné qu’aucune entente avec l’employeur n’a été trouvée.

Vendredi dernier, ils avaient voté à 90 % contre une entente de principe.

La direction de Swissport avait aussitôt voulu assurer les voyageurs qu’ils ne verraient pas une grande différence si une grève venait à être déclenchée.

À 11h mardi, plusieurs dizaines de vols étaient déjà retardés à cause des conditions météorologiques. La grève pourrait donc malgré tout assombrir ce portrait.

La multinationale suisse et la direction d’Aéroports de Montréal (ADM) disent avoir un plan de contingence pour remplacer les employés. En l’occurrence, des cadres et des travailleurs d’autres aéroports de Swissport devaient être mis à contribution pour la poursuite des activités de ravitaillement. C’est d’ailleurs ce qui avait été fait, à l’été 2017, quand les employés de l’aéroport de Toronto avaient déclenché la grève, a rappelé Swissport.

Irremplaçables pour certaines tâches

Rappelons que la centaine d’employés syndiqués réclame de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Leur convention collective est échue depuis le mois d’août dernier.

Avant même la première offre, ces travailleurs, représentés par le Syndicat des Machinistes (AIMTA), avaient voté à 99 % au début du mois de décembre en faveur du mandat de grève.

Le syndicat soutient que même s’il est possible de remplacer quelques travailleurs, il sera difficile pour l’employeur d’assurer l’essentiel des tâches, puisqu’une certaine expertise est nécessaire.

En plus de ravitailler en carburant tous les avions qui transigent par Montréal-Trudeau, les employés de Swissport assurent aussi ce service pour les quelques vols commerciaux qui passent par l’aéroport de Mirabel.