[BALADO] Les nouvelles économiques de l’année 2019

La vente de RONA à Lowe’s a entraîné beaucoup de mises à pied au Québec, car la question première, pour la multinationale américaine, restera toujours de savoir si c'est financièrement rentable.

«Dès le jour où tu vends à des étrangers, faut savoir que les décisions se prennent évidemment ailleurs dans le monde et puis, eux, il y a une chose qui compte, c’est: “financièrement, ça marche-tu, ça marche pas?” Puis si ça ne marche pas, bien, on coupe», a expliqué le journaliste économique Michel Girard lors du balado 2019 je me souviens, de QUB radio, animé par Richard Martineau.

Invité à faire un retour sur les dossiers financiers marquants de 2019, M. Girard a fait remarquer qu’il «n’y a pas un mois où il n’y a pas des coupes chez RONA» depuis la vente de l’entreprise québécoise aux Américains.

Concernant la promesse faite par Lowe’s, de maintenir les emplois, cela dépend toujours de la rentabilité de RONA.

«On coupe et ils ne se posent pas de questions à savoir si ça va faire mal à tel employé ou à tel groupe ou au fournisseur ou aux employés, etc.»

«La vente de RONA a entraîné le fait: “est-ce qu’on va mettre en place certains mécanismes pour protéger les fleurons québécois contre, évidemment, la mainmise des étrangers sur nos fleurons?”» a conclu M. Girard.

La pénurie de main-d’œuvre

De son côté, le journaliste économique Pierre Couture affirme que la nouvelle financière qui l’a marqué cette année, c'est la pénurie de main-d’œuvre.

«Moi, je travaille beaucoup à Québec. On le voyait, à Québec. Ç'a touché vraiment les entreprises depuis cinq, six ans, mais là, c’est partout en province, partout. Il n’y a pas une place où on ne débarque pas, puis on ne se fait pas dire: “Écoute, les travailleurs sont pas là.”»

M. Couture a donné l’exemple du restaurant Ashton, qui a fermé ses portes en novembre dernier sur la Grande Allée, à Québec.

«Ashton a fermé. Lui, il n’est plus capable d’avoir du monde la nuit. Même qu’il avait mis un 12% de plus sur la facture la nuit», a-t-il laissé tomber.

Des frais de 12% sur chaque facture entre minuit et 5h avaient été refilés aux clients afin d’augmenter les primes aux employés de nuit.

Le marché boursier

Pour sa part, l’homme d’affaires François Lambert a parlé du «marché boursier qui est dans la stratosphère».

Il est d’avis que le marché boursier des États-Unis a un impact direct sur notre santé financière et sur celle du monde entier.

«Ce qu’il faut toujours surveiller, c’est comment l’économie va aux États-Unis. Ça, c’est vraiment, selon moi, le grand baromètre mondial. Si l’économie américaine continue de tourner, et puis en 2020 c’est une année électorale, donc, écoute, je ne pense pas que l’économie américaine va s’écraser, moi, en 2020», a estimé M. Lambert.