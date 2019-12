L’Impact présente son onze partant de la décennie

À la suite d’un vote mené auprès des amateurs de l’équipe, l’Impact de Montréal a dévoilé mardi son onze partant de la dernière décennie.

Les Québécois Samuel Piette et Patrice Bernier, ainsi que l’Argentin Ignacio Piatti et l’Américain Justin Mapp ont été les milieux de terrain retenus par les partisans de la formation montréalaise. À l’avant, l’Italien Marco Di Vaio et l’Ivoirien Didier Drogba sont ceux qui ont obtenu la faveur du public.

Le Belge Laurent Ciman, l’Italien Alessandro Nesta, le Français Hassoun Camara et le Camerounais Ambroise Oyongo ont pour leur part été choisis meilleurs défenseurs de la dernière décennie.

Enfin, cette formation étoile est complétée par le gardien Evan Bush.

Ce concours en ligne donnait la chance aux amateurs de gagner notamment des billets pour un match de la Ligue des champions, à laquelle participera l’Impact en 2020.