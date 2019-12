Ode à l'hiver!

Mon pays ce n’est pas un pays... c’est l’hiver!

J’aime Dany Turcotte. Ce qu’il fait à Tout le monde en parle, sa façon aussi de s’impliquer, socialement, par ses petites interventions à cette populaire émission. Je le suis avec plaisir sur Twitter.

J’ai réagi quand j’ai lu sa critique d’un « avertissement », une « consigne d’éviter les déplacements » parce qu’il était tombé dix centimètres de neige.

En décembre. Au Québec.

Franchement! me suis-je dit. On « m’avertira » quand il y aura une vraie bordée de neige, une immense tempête, comme dans l’temps tsé! Un bon 40-50 centimètres, du genre de ces tempêtes qui font la joie des écoliers...

« L’école est fermée!!!! »

Depuis quelques jours, comme je le fais chaque année, temps de réjouissances familiales et amicales, on galère dans le nord du Lac St-Jean. Des villages aux noms pittoresques, et très évocateurs du patrimoine passé : Saint-Cœur de Marie, L’Ascension-de-notre-Seigneur, Saint-Nazaire...

J’adore ce coin de pays. Ici, la neige est une panacée. On tient l’hiver en très haute estime. On le remarquera à l’ingéniosité des gens du boutte à faire entrer un skidoo dans une boite de pick-up.

C’est franchement impressionnant!

Tailgate ouverte, mais parfois aussi fermée, la laille en 45 degrés, bien accotée sur la boite de pick-up fermée! Je serais prêt à parier qu’il y a une motoneige dans au moins la moitié des pick-up par ici!

« Minimum! » comme le dirait Hiha Tremblay.

Blagues à part, dans ce paradis des hivers enneigés, on s’est inquiété de cette neige « qui n’arrivait pas ». Et quand les prévisions météos annoncent une petite bordée, on s’en félicite.

On compare la hauteur des congères par rapport aux années précédentes :

« Me rappelle en 1972! On ne voyait même plus la maison au jour de l’an! »

« Bin voyons donc Memi! Pààs vrèèèès çàààà lààlàà! »

« T’el juure! Un autre tite ponce?! »

Vrai comme je suis là-là, ça se passe comme ça sur le bord du magnifique Lac Rose, quelque part encore plus au nord que le barrage de l’Alcan à la Chute du Diable.

Il neige, il vente, il fait frèète, (mais pas comme dans l’temps), il faudra repasser la gratte sur la patinoire naturelle du lac et les motoneiges et les raquettes marqueront de leurs façons distinctives ce nouveau couvert momentanément parfait.

Et le fatbike aussi, croyez-moi!

Il est de ces coins de pays qui nous rappellent notre nordicité, qui la célèbrent en quelque sorte. Nous, Québécois, nation nordique, avons façonné notre imaginaire collectif, beaucoup, en fonction de notre rapport avec l’hiver.

Le Journal de Québec

Cette saison qui nous fait sacrer des fois, mais qui nous rapproche, aussi, souvent. Quand on se dépêche de sortir de l’auto, entre Noël et le jour de l’an, le vent glacial qui nous pousse à la célérité, et que la grosse porte de chez Côme et Christiane qui ouvre enfin...

« Allo! Allo! Vite! Ferme la porte! On gèle! Qu’on est donc content de vous voir! Une tite ponce? Un martini? Une bière? » [Oui, ça te défrise les Fêtes au Lac...]

On se dégraille, le foyer qui chauffe, l’arbre de Noël qui trône, bel agrément du temps des Fêtes. Temps de rapprochements et de réjouissances...

De la Gaspésie jusque dans mon Outaouais chéri, de Québec à Montréal, ces villes si belles quand elles se parent de l’hiver, je l’aime ce Québec de la nordicité. Même en pensant à la route, longue, à faire, plus compliquée en cette saison.

Ça fait partie de la game comme on dit.

En cette fin de 2019, je nous souhaite plus de rapprochements, plus de compassion, plus d’occasions de discuter, plus d’habileté à débattre, plus d’empathie, aussi. On est chicanier des fois les Québécois, mais on est parlable.

Peu importe où vous êtes, je vous la souhaite belle cette fin d’année.