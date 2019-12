Pas les criminels les plus brillants

Intoxiqué, il vole une pelle mécanique

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Dans une scène digne d’un jeu vidéo, un homme de Sainte-Thérèse, intoxiqué, s’est emparé en juillet d’une pelle mécanique pour détruire tout ce qui se trouvait sur son passage. Dans sa conduite erratique, il a notamment embouti une voiture stationnée et percuté une maison, en plus d’arracher des fils électriques, causant un début d’incendie. Une clôture et plusieurs bacs de recyclage ont aussi été détruits. On ne sait pas ce qui a poussé l’homme de 50 ans à agir ainsi. Heureusement, aucun citoyen n’a été blessé dans cette histoire, et l’homme a pu être arrêté. Cependant, deux policiers ont subi des blessures légères lors de la chute de débris d’un toit.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Un incendiaire en bobettes

L’auteur d’un incendie criminel a dû prendre la fuite en bobettes après avoir mis le feu à ses propres vêtements en commettant son crime. L’homme dans la soixantaine se serait présenté dans le vestibule d’une luxueuse résidence de l’arrondissement Côte-Saint-Luc pour y déverser un accélérant. En allumant le tout, il se serait lui aussi enflammé. Paniqué, l’homme aurait rapidement retiré ses vêtements sur place avant de prendre la fuite dans une direction inconnue, portant un simple caleçon. Les autorités croient que le suspect a subi des brûlures lors de son crime. Il aurait fait pour environ 200 000 $ de dommages.

Un prédateur est trahi par sa montre

Photo tirée de Facebook

Un prédateur sexuel qui arpentait une piste cyclable des Basses-Laurentides pour y agresser des jeunes femmes a écopé de 12 ans de détention après avoir été trahi par sa montre. Une des victimes de Patrick Deschênes s’est défendue avec une telle vigueur, qu’elle a réussi à la lui arracher, puis à la remettre aux policiers. C’est cet élément de preuve qui a permis aux enquêteurs de mettre la main au collet du prédateur. Deschênes posait fièrement avec la montre sur son profil Facebook. Une analyse de l’ADN trouvé sur l’objet a ensuite permis de confirmer qu’il était bel et bien l’agresseur.

Ivre d’amour

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour l’amour de notre vie ? Un homme dont la conjointe venait d’être arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies, en février en Outaouais, aurait communiqué avec le 911 pour rapporter une « urgence » dans un commerce avoisinant. L’homme espérait ainsi que les policiers relâcheraient sa douce moitié pour se rendre à cet endroit. La tentative a échoué lamentablement, puisque ce sont d’autres agents qui ont été envoyés sur place. Ceux-ci ont découvert la provenance du canular. Finalement, les deux membres du couple se sont retrouvés dans le trouble.

Conduire à la Ace Ventura

Photo tirée de Facebook

Un jeune homme de 18 ans au volant d’une Toyota Echo très accidentée a résolu de conduire en sortant la tête de l’habitacle du véhicule, comme Ace Ventura, le personnage interprété par Jim Carrey dans la série de films. Devant une telle témérité, les policiers ont dû intervenir. L’homme a expliqué avoir été impliqué dans une embardée deux jours plus tôt. Le jeune conducteur a plaidé en vain sa cause au policier.

« T’essaieras de pogner un banc de neige à 120 km/h ! », aurait-il dit, selon un communiqué du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, en février.